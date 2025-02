Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia in corsa per il podio nella terza frazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPOLIGONO 6/8 –a +15? dal! Serve lo zero in piedi!POLIGONO 6/8 – Braisaz usa una ricarica e prosegue verso la vittoria per dispersione della Francia.GIRO 8/12 – Femsteinevik ne ha di più di Hanna Oeberg.che resta a 15? dalvirtuale della Norvegia.GIRO 8/12 – Zitta zitta la Slovenia è ancora seconda a +51?, con oltre 30? da Norvegia e Svezia. Poie Germania a 11?, tengono bene Comola e Tennheimer!!GIRO 8/12 – Serviva lo zero a terra, non è arrivato. Svezia e Norvegia sono distanti 10? dae Germania che sono insieme.POLIGONO 5/8 – Comola sbaglia l’ultimo e se ne vanno TUTTE le Nazioni davanti. Si scava un solco pesante, che aumenterà nel corso del giro. Comola con Tannheimer, deve dare tutto in questo giro.