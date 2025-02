Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: iniziata la gara! Francia favorita, Italia alla porta per il podio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:03 Condizioni della neve rese difficilissime dal caldo (8°C).durissima!LADELLAMASCHILE DIDALLE 15.05I PETTORALI DI PARTENZA12:02 Insomma, l’parte sulla carta come 5^ forza insiemesempre temibile Svizzera, Paese di casa ancora a secco di podi iridati. Ma le Nazioni davanti non hanno grandinzie al poligono e sugli sci: c’è lo spazio per provarci!12:00 Norvegia e Germania partono come outsider per la vittoria e come pretendenti al. Le scandinave schierano a sorpresa Tandrevold, lontanissima dmiglior condizione e hanno altre atlete a rischio come Femsteinevik prima di Kirkeeide in ultima. La Germania non è in condizione sugli sci, ad eccezione di Preuss. Schneider, Grotian e Tennheimer dovranno essere in grado dintireleader di Coppa una partenza non troppo staccata dal vertice per provarci.