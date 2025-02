Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Francia con l’oro in mano, un grande ultimo giro di Auchentaller ci tiene in corsa!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPRIMO CAMBIO – Parte Michelon con 32? di margine sulla Norvegia che ha una Tandrevold lontana dalla migliore forma.con unottimale si è portata a 7? dalla Svezia!!3/12 – Quando mancano 500 metri Hannah si è portata a 8? dal podio!3/12 – Forza!! Si può chiudere a ridosso della zona podio! Germania attardata!!ALLA! Non perde da Jeanmonnot! Ha rosicchiato 10? dal podio!!!3/12 – MAMMA MIA! Jeanmonnot con la moto, Knotten perde un’eternità. Attendiamo Hannah!3/12 – Serve uncompetitivo diper non perdere tanto terreno dal 3° posto, al momento a 19?.POLIGONO 2/8 – Knotten magistrale, doppio zero fulmineo! Due ricariche per Hannah, che perde il treno della Svezia.