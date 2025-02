Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: dominio totale della Francia, l’Italia guadagna in classifica sulla Svizzera

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladeidi Lenzerheide, dominata in lungo e in largo dalla: alle 15:05 quella maschile. Vi aspettiamo!13:18 Italia cheben 90 puntie dimezza il disavanzo dalle rivali per la 5^ posizione che vale sei atlete la prossima stagione!13:160+4NORVEGIA 1+8 +1’04”SVEZIA 1+8 +1’44”AUSTRIA 1+5 1’50”GERMANIA 1+10 +1’58”SLOVACCHIA 0+10 +2’15”ITALIA 1+12 2’47”13:15 Michela Carrara chiude forte e si prende la settima posizione! Importantissima vista la controprestazione, che attendiamo per capire quanti punti guadagneremo inper Nazionisulle elvetiche!13:14 Mareen Kirkeeide conclude una quarta frazione esemplare! Porta la Norvegia sul podio, e non era per niente scontato che accadesse.