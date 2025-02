Oasport.it - LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2025 in DIRETTA: record del mondo di Fortunato! Bene Inzoli e Iapichino nel lungo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.27. L’appuntamento è per domani alle 12.30 per la seconda e ultima giornata di gare della due giorni tricolore di Ancona. Grazie per averci seguito e buona serata18.26: L’italiana riesce sempre a farsi apprezzare ultimamente. Anche in un campionato italiano un po’ troppo a ridosso dell’Europeo, con tanti assenti, arriva addirittura undel, siglato da Andreanei 5 km di marcia. Cancellati due primati storici. Buona gara di Danielenel(7.93) e di Larissache vince con 6.6918.25: Matteo Ori è campione italiano di salto con l’asta. Basta il 5.35 fatto alla prima prova per vincere il titolo, tre errori di Bertelli a 5.45 lo piazzano addirittura al terzo posto, alle spalle di Biancoli, che è argento.