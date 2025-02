Oasport.it - LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2025 in DIRETTA: Iapichino e Mangione le stelle della prima giornata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladeidileggera. Si accendono i riflettori sul PalaCasali di Ancona: undici i titoli in palio nellainaugurale, con alcune delledell’azzurra pronte a darsi battaglia per il tricolore.Grande attesa per il salto in lungo femminile, che vedrà protagonista Larissa(Fiamme Oro), al secondo appuntamento stagionale dopo l’eccellente debutto di due settimane fa a Padova, quando ha stampato un 6,86 metri che attualmente la posiziona al terzo posto nel ranking mondiale del 2024, dietro la tedesca Malaika Mihambo (7,07) e la bahamense Anthaya Charlton (6,98). L’azzurra sarà in pedana alle 15:15, pronta a confermare il proprio stato di forma in vista degli appuntamenti internazionali.