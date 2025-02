Oasport.it - LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2025 in DIRETTA: Daniele Inzoli vola, Iapichino si conferma nel lungo! Record italiano di Fortunato nella marcia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.02: Tutti ancora in gara i concorrenti del salto in alto alla quota di 2.0616.01: Secondo salto valido e secondo 6.69 per Larissa, il primo posto è blindato, le resta un solo tentativo15.53:DI ANDREANEI 5 KM DI! L’azzurro domina con 17’55?55, secondo posto per Picchiottino con 18’50?11, terzo Orsoni con 18’56?56. Dopo 18 anni migliorato il primato di Ivano Brugnetti15.50: Ancora un nullo per Larissaal quarto salto15.47: Tra poco il via dell’asta maschile con questi atleti:10 BEDA Mattia 2006 JM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 5.1013 BONANNI Federico 2004 PM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 5.3516 FUSARO Nicolo’ 1999 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA 5.1514 CEBAN Eugeniu 1993 SM TR024 ASS.