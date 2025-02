Oasport.it - LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2025 in DIRETTA: Daniele Inzoli vola, Iapichino si conferma nel lungo! Fortunato, record storico nella marcia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.13: Biancoli supera 5 metri al secondo tentativo17.10: resta da assegnare solo il titolo dell’asta. Siamo a 5 metri e hanno sbagliato in tanti. Hanno rinunciato alla misura Bertelli e Ori17.08: Netta vittoria di Federico Riva nei 1500. Il romano chiude la gara con 3’54?37, secondo gradino del podio per Simone Valduga con 3’55?04, terzo posto per Joao Bussotti con 3’55?0917.03: Sioli mette a segno il match ball e vince la gara con 2.28 al terzo tentativo, secondo posto per Lando con 2.26 e terzo per Celebrin con 2.2317.01: Due errori a testa per Lando e Sioli a 2.2816.59. Questi i protagonisti dell’ultima finale in pista di oggi, i 1500 uomini:60 RIVA Federico 2000 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 3:32.8453 EL KABBOURI Ossama 2000 SM FI002FIRENZE MARATHON S.