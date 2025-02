Oasport.it - LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2025 in DIRETTA: bene Inzoli e Iapichino nel lungo! Fortunato, marcia da record

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.33: Ori e Biancoli superano 5.15 al primo tentativo17.27: Si sale a 5.15 con sei atleti in gara, Bertelli passa anche questa misura ed entrerà in gara a 5.2517.25: Si salvano a 5 metri Demontis Miani, Scalon e Biancoli.17.13: Biancoli supera 5 metri al secondo tentativo17.10: resta da assegnare solo il titolo dell’asta. Siamo a 5 metri e hanno sbagliato in tanti. Hanno rinunciato alla misura Bertelli e Ori17.08: Netta vittoria di Federico Riva nei 1500. Il romano chiude la gara con 3’54?37, secondo gradino del podio per Simone Valduga con 3’55?04, terzo posto per Joao Bussotti con 3’55?0917.03: Sioli mette a segno il match ball e vince la gara con 2.28 al terzo tentativo, secondo posto per Lando con 2.26 e terzo per Celebrin con 2.