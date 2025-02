Fanpage.it - Litiga con il compagno e lo accoltella alla schiena: 38enne arrestata per tentato omicidio

Una donna di 38 anni è stataperdopo averto ildurante una violenta lite nella loro casa di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. Nelle fasi concitate del litigio, ha preso un coltello da cucina e lo ha colpito con un fendente. L'uomo, un 48enne, è stato soccorso e ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita.