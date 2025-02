Ilfoglio.it - Lisa Bosi racconta in un film i Gaznevada, icone della scena alternativa bolognese

La storiamusicaitaliana dell’epoca pre tecnologica è perlomeno scarna. Bologna anni Settanta, Firenze Ottanta. Si dicono sempre le stesse sette, otto cose a cantilena, gli stessi pochi nomi, quelle canzoni, quei rituali. In effetti la faccenda era più ricca di così, perché si trattava appunto di un underground, formicolante di gente strana e, nella maggior parte dei casi, creativa. Se poi si vuole obiettare che, proprio in quanto underground, i protagonisti di questa vicenda non meritano d’essere ricordati e che è meglio così, chi c’era c’era, gli altri passino oltre, noi non siamo per niente d’accordo, perché tutte le epoche non sono uguali, e in quel momento nella musica italiana era in atto una vera rivoluzione senza spargimento di sangue, ma con molto midollo nelle ossa.