Lipsia-Heidenheim, il pronostico di Bundesliga: ospiti in crisi, sì alla combo con 1

Tornano protagonisti i vari campionati nazionali dopo la tre giorni nelle coppe europee con le gare di ritorno dei playoff. In Germania si gioca il 23° turno di, con le ultime tre partite che disputeranno domenica 23 febbraio. Il programma di giornata si aprirà con il match delle 15:30 traRed Bull Arena. I padroni di casa partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria 1.32, mentre il pareggio e il successo della squadra ospite sono dati rispettivamente a 5.50 e 7.75. Come arrivano al matchIl, attualmente sesto in classifica, è reduce dal deludente pareggio per 0-0 con l’Augsburg, salendo a quota 37 punti, due in meno rispetto al Friburgo quarto, che ieri ha sconfitto il Werder Brema con un netto 5-0.