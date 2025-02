Spazionapoli.it - L’Inter soffre, ma batte il Genoa: cambia la classifica in attesa di Como-Napoli (FOTO)

Leggi su Spazionapoli.it

calcio – ultimissime. La nuovadella Serie A:vince e sorpassa momentaneamente ilin.Tanta, tanta sofferenza perma arriva alla fine la vittoria contro ilcon il risultato di 1-0. Decide la gara un colpo di testa di Lautaro Martinez deviato in modo decisivo da Masini al 78? minuto. La prestazione nerazzurra non può dirsi comunque positiva: i ragazzi di Inzaghi sono stati infatti imbrigliati dalla gabbia creata da Vieira e hanno anche rischiato di subire in un paio d’occasioni: spicca, in particolare, un colpo di testa da pochi passi di Ekuban che centra in pieno il portiere avversario Martinez pochi minuti prima del vantaggio nerazzurro.Serie A, laindifa così il suo dovere in una serata in cui era chiamata alla vittoria per mettere pressione al, impegnato domani in casa del