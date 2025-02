Ilfattoquotidiano.it - L’intelligenza artificiale non è solo una tecnologia: è un cambio di paradigma

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

non èuna: è undiche sta ridisegnando il mondo a una velocità senza precedenti. A sostenerlo è Sergio Bellucci nel suo nuovo libro A.I. Un viaggio nel cuore delladel futuro. Dal principiante all’esperto in un baleno, in cui esplora l’impatto dell’IA sulla politica, l’economia e la società.Secondo Bellucci, la portata dell’IA è paragonabileall’energia nucleare in termini di trasformazione globale.è già il centro di una sfida geopolitica tra Stati Uniti e Cina, dove il controllo su questadiventa strategico come un’arma. Ma non si trattadi potere militare o economico: l’IA sta accelerando il ritmo dell’innovazione a livelli mai visti. Il concetto di “singolarità” di Raymond Kurzweil, che ipotizza un momento in cui lasupererà la capacità umana di comprenderla, non è mai stato così vicino a realizzarsi.