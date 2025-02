Liberoquotidiano.it - Linea Azzurri, la seconda stagione diretta da Carlo Fumo in onda su Rai Italia e RaiPlay

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dal 22 febbraio inogni sabato su Rai, ladida un'idea di Angelo Maietta, girato e prodotto dal regista salernitano Caroche ha portato la sua esperienza cinematografica in un format televisivo che in 6 episodi da 45 minuti ci racconta 6 territorini che hanno ispirato le gesta di campioni dello sport come: Terryana D'Onofrio (karate), Giovanni De Gennaro (canoa slalom), Silvana Stanco (tiro a volo), Ludovico Viberti (nuoto), Angela Andreoli (ginnastica artistica) e Amanda Embriaco (paracanoa). Storie di sacrificio, passione e resilienza che rappresentano il meglio dello sportno e offrono uno spaccato di umanità e determinazione. La produzionedavede la partecipazione straordinaria di Giovanni Malagò, presidente del CONI (Comitato Olimpico Nazionaleno) che ha rinnovato il patrocinio morale, a cui, da questa edizione, si aggiunge anche quello del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che rappresenta una delle principali novità, visto che particolare attenzione è rivolta alla sostenibilità nello sport, incon il protocollo CONI-MASE sottoscritto l'11 luglio 2024.