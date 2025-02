Ilrestodelcarlino.it - L’incubo delle liste d’attesa. Marini: "Spesso è colpa di prescrizioni inadeguate"

"Abbiamo istituito un apposito ufficio per ledi presa in carico, con personale dedicato che richiama quotidianamente gli utenti. È massimo lo sforzo da parte della Direzione rispetto a questa problematica. Tuttavia bisogna sottolineare cheè un problema di appropriatezza prescrittiva non adeguata, così come succede per gli accessi impropri nei pronto soccorso, dove l’80% dei casi è dato da codici bianchi, verdi e azzurri che dovrebbero essere trattati dalla medicina territoriale." È quanto affermato in merito alleda Alessandro, direttore generale dell’Ast, nel corso della presentazione dell’Atto aziendale alle associazioni provinciali che promuovono la salute, ordini professionali e rappresentantiUniversità. Un incontro che si è svolto nella sala riunioni della Provincia a Piediripa, e in cui – tra l’altro – si è parlato anche di carenza dei medici di famiglia, guardia medica, e aggressioni agli operatori sanitari.