Liberoquotidiano.it - L'imbarazzato silenzio sulla tragedia dei Bibas e la coscienza sporca di chi tifa per Hamas

delenda est. Non ci sono più dubbi né alternative possibili. Ogni volta che crediamo di aver visto ormai il peggio del peggio, ogni volta che pensiamo di aver letteralmente raggiunto l'abisso, i terroristi islamici ci fanno vedere ancora di più, e scavano ancora più a fondo in una infinita discesa nell'orrore e nella disumanità. Ieri mattina Libero vi ha raccontato quello che sembrava l'estremo sfregio: quattro salme usate come oggetti di uno spettacolino lugubre, coinvolgendo una madre, i suoi due figlioletti, e- cosa non meno significativa - anche il corpo inanimato di un vecchio giornalista noto per essere filopalestinese e attivista per la pace. Ma non bastava ancora. L'ultimo orrore si è rivelato essere il penultimo. Perché il corpo che doveva essere quello della mamma dei due bimbi (la povera Shiri) era in realtà il cadavere di un'altra persona, una donna di Gaza a caso.