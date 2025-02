Bergamonews.it - Libri per sognare: incontro online con l’autore Fabrizio Altieri

Proseguono gli incontri diper2025 con gli autori dei cinque titoli di letteratura per ragazzi selezionati dai librai e cartolibrai Confcommercio Bergamo. Gli appuntamenti, in programma fino a metà aprile, in modalitàper facilitare la partecipazione, rappresentano un momento sempre atteso dai ragazzi. Un’ulteriore ispirazione per i 2mila ragazzi che partecipano al progetto, giunto alla nona edizione, nato per promuovere la lettura, favorendo il coinvolgimento attivo e creativo dei giovani studenti.perinteressa quest’anno nel suo complesso 41 istituti scolastici (di cui 1 fuori provincia, a Caravate – Varese), 103 classi e 2010 studenti.Lunedì 24 febbraio, ore 9,presenta Mio nonno è un domatore di leoni (Edizioni Il battello a vapore, 2024).