Lettera aperta alla Royal Society inglese per espellere Elon Musk: ho firmato anche io

Nella prima parte della sua carrierasi è speso per affermarsi come novello epigono di I.K. Brunel del XXI secolo (sebbene sembri più un pr con idee azzardate che a volte funzionano a volte no) e mecenate che con le sue ‘X’ compagnie portava novità e idee illuminanti. Operazione riuscita fino a farsi ammettere nella ristretta cerchia di fellow dellanel 2018. Ma la sua esperienza politica, in quanto finanziatore di Trump, si sta caratterizzando per un attaccoscienza e alle istituzioni scientifiche che non ha precedenti, con il rischio di portare il sistema scientifico statunitense indietro di molti anni.Quanto questo sia frutto di un egocentrismo smisurato volto ad usare maniere forti, come fatto dopo l’acquisto di Twitter e successiva riduzione del personale, mancanza di conoscenza di come funziona il mondo scientifico, o solo il mezzo per raggiungere altri fini personali come lo smantellamento del sistema scientifico pubblico per poi cambiare veste e trasformarsi in salvatore della Scienza con le sue compagnie completando la trasformazione da pubblico a privato con vantaggio economico di pochi, sarà il tempo a dirlo.