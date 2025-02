Lanazione.it - L’esercito dei salvatori

Firenze, 22 febbraio 2025 – Dobbiamo loro solo riconoscenza. Adesso, come cinque anni fa, ci dobbiamo inchinare di fronte a molti che ora, come nel 2020, lavorano in condizioni precarie e nonostante tutto non guardano all’orario di lavoro, a turno già concluso, se c’è da assistere un paziente. Sono i nostri operatori sanitari (medici e infermieri, ma anche oss e volontari del terzo settore), un esercito che porta avanti un grande valore, una grande conquista: la sanità pubblica. Quel sistema di servizi che garantisce assistenza a tutti, senza differenze. E’ vero ed è sempre più lampante: il servizio sanitario è in crisi profonda ed acuita ogni giorno di più da molti fattori (le risorse a disposizione, la fuga dei camici bianchi, la concorrenza del privato). Traballa, ma non cade, regge soprattutto grazie a queldi operatori sanitari che ci crede, consapevole di svolgere una professione che è anche una missione.