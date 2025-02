Leroy Merlin non c’è accordo sul rinnovo del contratto integrativo | lavoratori in agitazione

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 22 febbraio- Dopo mesi di incontri prolungatisi da settembre a gennaio, idiItalia hanno manifestato il loro malcontento per il mancato raggiungimento di uncon l’azienda suldeldi secondo livello, ormai scaduto da tempo. La prossima data di confronto è fissata per il 28 marzo 2025, ma l’attesa prolungata ha spinto i dipendenti a rivolgersi alle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UILTuCS per ottenere un maggiore supporto.Durante i tavoli di discussione, i rappresentanti deihanno presentato richieste specifiche volte a migliorare le condizioni lavorative, attualmente ritenute al minimo sindacale. Tra le principali istanze figurano l’introduzione dei buoni pasto, considerati un beneficio detraibile a vantaggio dei dipendenti, e il riconoscimento dell’indennità tuta di 2,50 euro al giorno per coprire le spese di manutenzione delle divise aziendali, come acqua, luce e detersivo.