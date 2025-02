Sport.quotidiano.net - Lerici Sport è pronto al debutto. Torna in vasca il team femminile

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sarà un week end intenso per le formazioni locali di pallanuoto, pronte a scendere innella giornata di oggi. La novità più attesa è ildella formazione di serie Bdel, checon la prima squadra dopo un digiuno di due stagioni: ilallenato da Andrea Sellaroli e Marta Pellegri (con Enrica De Simone a curare la preparazione atletica) farà il suo esordio nella seconda giornata di andata, dopo aver osservato il turno di riposo nella prima. Alle 13.45 ilsarà ospite della Milano WaterAcademy, nella piscina Lido Azzurro di Varedo (Monza Brianza), reduce dall’affermazione in trasferta contro la Rn Imperia 57. "Le nostre ragazze – fa sapere il tecnico – scenderanno in acqua la nuova formazione composta da tutte atlete del vivaio e con l’aggiunta di Rebecca Franconi (ex atleta del coach) e Arianna Maresca, entrambe provenienti dalla Rn Florentia", pronte per dare il via a quest’avventura con il piede giusto.