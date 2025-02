Ilrestodelcarlino.it - "L’Enza tra i luoghi del cuore Fai". Il comitato lancia la candidatura

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La valle delè stata candidata, daldi salvaguardia del torrente Enza, come luogo delpromosso dal Fai (fondo ambiente italiano). "Riteniamo utile fare un appello ai sindaci e agli amministratori pubblici al fine di promuovere la partecipazione a questa iniziativa" dicono i promotori. Hanno inoltre ricordato che sono in atto diversi progetti di valorizzazione culturale e di tutela del territorio ai fini turistici e fruitivi che possono interagire e dialogare con l’iniziativa del Fai. "Come hanno dimostrato le centinaia di persone accorse all’anteprima della proiezione del docufilm ’La valle ferita’, il fiume sul cui destino si dibatte da un secolo e mezzo attira l’attenzione della popolazione reggiana e non solo – spiega ilin una nota –. Perciò proseguiranno le proiezioni nei comuni di entrambe le province che si affacciano non solo amministrativamente sul corso d’acqua".