L’Enduro torna a Bergamo con la Sei Giorni | le gare dal 24 al 26 agosto

Le ‘Olimpiadi del fuoristrada’ a due ruoteno a. È ormai tutto pronto per la 99esima edizione della SixDays di Enduro 2025, il campionato mondiale di specialità che, per quest’anno, sbarca in Italia.La Bergamasca è da sempre considerata, grazie anche alle sue valli, la patria e la culla di questa specialità: due le edizioni già ospitate, nel 1968 e nel 1986, nella splendida cornice di San Pellegrino Terme.“Mi ricordo – così Giuliano Piccinini, presidente del Moto Club– quando già all’età di otto anni seguivo tutto questo; da lì sono nati i miti che ci hanno consentito di inseguire il sogno che ci ha portato a tutto questo. È partito tutto con una chiamata insieme a Franco Gualdi, quasi non ci credevamo. Abbiamo registrato altissime richieste e probabilmente dovremo porre un tetto.