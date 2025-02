Ilgiorno.it - Legata e abbandonata come un sacco. Un’altra denuncia per l’uomo che ha nascosto il corpo nei boschi

Leggi su Ilgiorno.it

"Abbiamo trascorso la notte insieme consumando cocaina e lei ha avuto un malore". Lo ha ammesso G.B., il commerciante 46enne di Carate Brianza giàto per occultamento di cadavere per avere abbandonato nella boscaglia la 26enne italo-brasiliana Karine Cogliati, trovata morta domenica pomeriggio in zona Realdino, raccolta in posizione fetale econ una felpa che passava sotto le gambe, allacciava le caviglie e poi si annodava sopra la testa per trasportarlaun sacchetto di rifiuti. Ora per, sposato e padre di un bambino, si è aggiunta anche laper morteconseguenza della cessione di droga. Il 46enne ha negato rapporti intimi con la giovane, che comunque non presenta segni di violenza né soffocamento. L’autopsia già eseguita non è riuscita a chiarire le cause della morte e ora si attendono gli esiti degli esami tossicologici per avere la conferma di quella che al momento resta l’ipotesi più accreditata, il decesso per overdose.