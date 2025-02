Calciomercato.it - Lecce-Udinese, il rigore fa esplodere Giampaolo: “Da arresto”

Polemica per il penalty concesso nella sfida tra giallorossi e bianconeri: il tecnico dei salentini è una furia nel dopo partitaL’conquista una preziosa vittoria sul campo del. Una vittoria di misura, conquistata grazie alrealizzato da Lorenzo Lucca. Unche però fa discutere.furioso (LaPresse) – Calciomercato.itMarco, tecnico dei giallorossi, ha manifestato tutto il suo disappunto a ‘DAZN’ per la decisione presa dall’arbitro Bonacina, richiamato dal Var per il contatto in area tra Jean e Lovric. “L’ho anche rivisto più volte, non è mai. Non capisco perché il Var l’abbia richiamato. Non si possono fischiare questi rigori. Non si parla nemmeno di rigorino, questo è nulla. Non capisco perché. Questo è da. Questo è l’episodio determinante della partita.