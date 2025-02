Sololaroma.it - Leader tecnico ma non solo: Dybala l’anima della Roma

Leggi su Sololaroma.it

Sembrano essereun ricordo lontano quei giorniscorsa estate in cui Pauloera ad un passo dal trasferimento in Arabia. Prima il rifiuto, poi l’inizio di stagione decisamente complicato, fino all’arrivo di Claudio Ranieri, che nonha svoltato il percorso, ma è riuscito anche a rimettere al centro la Joya, che adesso più che mai è ildi questa squadra. La prestazione contro il Porto ne è stata un’ulteriore conferma di come i giallorossi non possano non prescindere dall’argentino.Anche coloro che qualche mese fa erano arrivati a non ritenerlo più un giocatore essenziale per i capitolini si sono dovuti ricredere e la standing ovation con cui è stata accompagnata la sua uscita dal campo nella sfida di giovedì è la dimostrazione di come ogni singolo tifoso giallorosso sia ai piedi di