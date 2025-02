Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di sabato 22 febbraio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di222025 Ariete Forte impulso a evadere dalla routine quotidiana e andarsene da qualche parte, stanchi dell'aria che si respira nell'ambiente professionale. Potete evadere col pensiero, se non fisicamente, Luna ancora in Sagittario sussurra che l'evasione più bella è tra le braccia dell'amore. Non avete certo paura di accettare situazioni che altri respingerebbero, solo per poter dimostrare a voi stessi di essere capaci di sfondare. Ammirati per la vostra bontà. Toro Preziosi questi giorni che precedono Luna nuova in Pesci, evento che provocherà importanti novità nel vostro lavoro, ma anche in famiglia, se consideriamo l'influenza che la Luna esercita sulla famiglia, il mondo degli affetti in generale.