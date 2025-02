Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 febbraio: la rassegna stampa di Sky TG24

Leggi su Tg24.sky.it

In apertura dei giornali, le parole di Trump sulla guerra in Ucraina: "Zelensky non serve ai negoziati. A breve l'accordo sulle terre rare". Bufera su Bannon, ex stratega del leader Usa: "Ha fatto il saluto nazista alla convention dei conservatori". Il lepenista Bardella rinuncia al discorso, Meloni saràin videocollegamento. Nuovo attacco a Berlino: accoltellato un turista al Memoriale della Shoah. Infine i medici del Papa: "Non è fuori pericolo"