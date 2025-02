Ilgiorno.it - Le pioniere di Concorezzo: grazie alla Schindler ora l’ascensorista è un mestiere da donne

(Monza Brianza) – Con il loro lavoro hanno scritto un pezzo di storia dell’emancipazione femminile in campo professionale. Hanno infranto un altro dei tetti di cristallo che ancora pesano sulle. Sono ledi unconsiderato da sempre per soli uomini:. E invece hanno dimostrato che non è più così. A formarle al proprio interno, il colosso del settore con quartier generale a, che ha scommesso sul cambio di mentalità anche dei clienti. E i fatti gli hanno dato ragionea una cassetta digitale degli attrezzi che ha mandato i muscoli in soffitta e ha aperto la stradapresenza femminile. Maria Grazia Antonacci aveva promesso al padre che avrebbe seguito le sue orme. “All’inizio è stata dura, ma adesso famiglie e condomini mi aspettano – racconta la 50enne -.