Sbircialanotizia.it - Le onde del passato, anticipazioni terzo episodio: rivelazioni inattese

Leggi su Sbircialanotizia.it

Sussurri inquieti, dettagli dimenticati e legami che sembrano più fragili che mai: il nuovo appuntamento con Ledelpromette di far tremare ogni certezza. Noi ve lo confessiamo: è raro imbattersi in una fiction capace di mescolare tensione, ricordi e desiderio di verità in modo così viscerale. Eppure, dal giorno in cui l’emittente . L'articolo Ledelè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.