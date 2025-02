Ilrestodelcarlino.it - "Le nostre olive ascolane al Festival di Sanremo per Lauro e Brunori Sas"

Quasi 1.800 chilometri, in poche ore, per mantenere una promessa: portare sei chili di, rigorosamente fatte in casa, a due tra gli artisti partecipanti alSas e Achille. Anche se poi, in realtà, sono state assaggiate anche da tanti altri cantanti e addetti ai lavori. E’ la ‘missione’ compiuta a, la scorsa settimana, dal monteprandonese Massimo Croci, titolare della ‘Seventeen Eventi’, che è partito insieme alla sua famiglia per trascorrere qualche giorno nella cittadina ligure. Croci, organizzatore di eventi, ha anche colto l’occasione per allacciare ulteriori rapporti con gli artisti e con il loro management, ma anche per salutare vecchi amici. Tra questi, appunto,Sas. Con il cantautore cosentino, Massimo ha un rapporto molto intimo, visto che per ben tre volte (l’ultima proprio la scorsa estate), l’artista ha partecipato al ‘17’, la rassegna che Croci organizzata per raccogliere fondi da destinare all’Ail e per ricordare la moglie Marzia, scomparsa tragicamente nel 2011 proprio per colpa di una brutta malattia.