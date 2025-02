Quotidiano.net - Le mille vite (e il coraggio) di Rostagno. Saviano firma il doc

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 22 febbraio 2025 – Né una vittima né un eroe. Maddalena, la figlia di Mauro, ucciso a 46 anni dalla mafia il 26 settembre 1988, non vuole che la figura di suo padre venga presentata in tale modo. Evita di incasellarlo in queste due categorie Mauro– L’uomo che voleva cambiare il mondo, il documentario in cui Robertoconduce alla riscoperta della vita, o meglio delle tantedi un uomo capace di reinventarsi più volte. Ricco anche di molto materiale di repertorio e delle toccanti testimonianze della compagna Chicca Roveri, della sorella Carla, delle figlie Monica e Maddalena e di vari amici tra cui Enrico Deaglio e Marco Boato, il documentario,to dal regista Giovanni Troilo, sarà disponibile dal 26 febbraio su Sky Documentaries e in streaming su Now, dopo un’anteprima il 24 febbraio a Torino, città doveera nato.