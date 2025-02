Ilgiorno.it - Le macerie del superbonus, quelle 197 ditte sparite e i crediti da restituire: famiglie in trappola

Leggi su Ilgiorno.it

Milano - La fine del, almeno nella Città metropolitana di Milano, non ha portato a un tracollo dell’edilizia. Stringendo il campo al settore “costruzione edifici”, quello più coinvolto nella partita degli incentivi, il registro imprese dalla Camera di commercio di Milano segnala 197attive in meno l’anno scorso rispetto al 2023: da 14.301 imprese si è passati a 14.104. Una flessione che, però, non si è tradotta in un calo degli occupati che, sempre nella “costruzione edifici”, erano 42.729 l’anno scorso, 41.734 nel 2023, con un trend in aumento anno dopo anno. Segno che, probabilmente, hanno chiuso i battenti le aziende meno strutturate, spessoindividuali senza dipendenti diretti, spuntate sull’onda dei bonus. Mentre il sistema si assesta, però, lesono rimaste “con il cerino in mano” tra lavori di riqualificazione iniziati e mai finiti, case inagibili, truffe, general contractor senza scrupoli,fallite, “disastri provocati da mutamenti normativi repentini imposti dai Governi” e infine anche la beffa dell’Agenzia delle Entrate che sta chiedendo la restituzione did’imposta per presunte irregolarità nello Stato avanzamento lavori (Sal).