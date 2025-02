Uominiedonnenews.it - Le Leggi Del Cuore, Anticipazioni: Pablo Finisce In Carcere!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Ledel: cresce sempre di più la tensione trae Jimena e si arriva anche all’arresto dell’avvocato a causa di una lite. Julia è ancora più dubbiosa sui suoi sentimenti ma cerca di aiutare!Ledelprosegue e, nel corso delle puntate, al centro dell’attenzione ci sarà di nuovo, che arriverà addirittura ad essere arrestato durante una discussione con Jimena, con cui le cose saranno degenerate.farà anche una scoperta su Camilo che lo porterà a credere ancora una volta che non ci si possa fidare di lui. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Ledel: dove eravamo rimasti?Julia torna ad avere dei dubbi sulla sua relazione con Camilo e non sa quali decisioni prendere. Catalina sembra lasciarsi trasportare dalla conoscenza con Andrés, ma anche lei è consapevole del fatto che sia troppo presto per prendere decisioni definitive.