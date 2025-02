Lanazione.it - Le illegalità giovanili. Baby gang e bullismo: "Genitori, aiutateci. Segnalate subito"

"Se ihanno un problema con i ragazzi possono venire a parlarne da noi, perché il problema di una famiglia è il problema di una comunità, perché noi preferiamo prevenire piuttosto che reprimere". Questa linea di apertura e collaborazione è quella che il comandante dei Carabinieri di Montale luogotenente Massimiliano Moncini ha esposto in un salone Antares gremito di persone in occasione di un incontro sui fenomeni dinelle fasce, dalallafino all’abuso e lo spaccio di droghe. L’incontro è stato promosso dal preposto di Montale Don Paolo Firindelli in collaborazione col Circolo Arci di Montale, che ha messo a disposizione la sala, delle società sportive Virtus Montale e Gruppo Sportivo Aurora, della Misericordia di Montale e della cooperativa Educere.