Linkiesta.it - Le elezioni in Germania non risolveranno i problemi dell’economia tedesca

Leggi su Linkiesta.it

Alla vigilia delle, lasta affrontando diverse sfide cruciali a cui i principali partiti in gara cercano di dare una risposta. Negli anni precedenti alla pandemia, lasi era affermata come locomotiva economica dell’Eurozona, registrando una crescita robusta e un’elevata competitività. Tuttavia, gli effetti della crisi sanitaria globale, la guerra in Ucraina e l’aumento della competizione globale hanno contribuito a un rallentamento economico significativo, segnando un trend preoccupante rispetto ai partner europei.L’analisi del Cento per le politiche europee sottolinea come le strategie proposte dai partiti in corsa allenon sembrino offrire una soluzione strutturale alla crisi. Mentre Alternativa per la(AfD) e i Cristiani Democratici (Cdu) puntano su tagli fiscali e deregolamentazione per stimolare l’economia, i Socialdemocratici (Spd) e i Verdi propongono una strategia basata su investimenti pubblici e incentivi per l’innovazione.