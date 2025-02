Ilfattoquotidiano.it - Le condizioni di Papa Francesco si sono aggravate: “Crisi respiratoria e anemia, necessari trasfusioni e ossigeno. Prognosi riservata”

Ledipeggiorate. Dopo aver passato una notte serena, nella mattinata di sabato il quadro clinico si è improvvisamente aggravato, come ha ricostruito nel suo bollettino la Sala stampa vaticana. Il pontefice, ricoverato da 9 giorni al Policlinico Gemelli, ha avuto unaanche piuttosto lunga che ha resoa l’applicazione dell’. I successivi esami del sangue hanno evidenziato una piastrinopenia, aggiungono dalla Santa Sede, e in questo caso i medici hanno dovuto decidere per una trasfusione.Bergoglio è rimasto sempre vigile, dice ancora il bollettino, e ha trascorso anche la giornata di oggi in poltrona “anche se più sofferente rispetto a ieri”. La, confermano i medici, è. “Ledel Santo Padre continuano ad essere critiche, pertanto, come spiegato ieri, ilnon è fuori pericolo” sottolinea il bollettino, facendo riferimento alla conferenza stampa tenuta al Gemelli da Sergio Alfieri e Luigi Carbone, i due professori che guidano le equipe che assistono il pontefice.