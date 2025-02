Quicomo.it - Le 24 ore di parcheggi selvaggi in via Acquanera: "Situazione pericolosa"

Traffico in tilt, autoate a casaccio, sicurezza dei pedoni ignorata. A Como, in via, ladurante il weekend e in concomitanza con le partite del Como 1907 si ripete con una precisione svizzera, ma senza alcun intervento incisivo di chi di dovere. Lo sa bene Francesca.