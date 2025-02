Internews24.com - Lazio, tegola Dele-Bashiru: il nigeriano salta il match contro l’Inter? Le ultime

di Redazione, Baroni perdenelil Venezia: a rischio la partita di Coppa Italiai nerazzurri?Laè in apprensione per la condizione fisica di Fisayo; il centrocampistaè uscito dal campo al 38? del primo tempo della sfidail Venezia, dopo un duro sdi gioco con Alessio Zerbin.ha inizialmente tentato di continuare dopo il contatto, ma il dolore si è rivelato troppo intenso e ha dovuto abbandonare il terreno di gioco, sorretto dai membri dello staff medico del club biancoceleste.La situazione diverrà monitorata nelle prossime ore, ma le prime notizie non sono incoraggianti riguardo alla sua partecipazione al prossimodi Coppa Italia, previsto per martedì 25 febbraio alle ore 21:00.