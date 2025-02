Romadailynews.it - Lazio sterile, Venezia aggredisce ma non conclude: scialbo 0-0

Leggi su Romadailynews.it

Uno zero a zero così è difficile superarlo nella classifica di tutti gli zero a zero. In 95 minuti un solo tiro in porta, quello di Dia al 23’: il centravanti a tre metri dalla portana, senza avversari davanti a lui oltre al portiere, svirgola il pallone che finisce fuori a un passo dal palo.Il gioco in tutto il primo tempo è stato dominato dai romani, coi veneti impegnati soltanto a ostacolarne i tentativi di attacco. Viceversa nel secondo tempo: veneti aggressivi quanto basta a guadagnarsi quattro gialli e neanche un decente tiro in porta. E i romani, stanchi e confusi, intenti a guardare, senza coordinare movimenti e azioni.La partita è tutta qui, non serve fare l’inventario dei calci dati al pallone e alle gambe degli avversari. Isaksen, Guendouzi, Zaccagni, Romagnoli, Gila non si sono risparmiati nel compiere il loro dovere; Dele-Bashiru s’è infortunato; Tavares non era in gran forma; Pedro, entrato al 56’ al posto dell’innte e spaesato Noslin, ha fatto quel poco che ha potuto fare.