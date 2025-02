Lanazione.it - "Lavori infiniti al centro sociale, cittadini penalizzati da due anni"

Leggi su Lanazione.it

Cantiere infinito e polemiche. "Sono passati quasi duedall’avvio deiper il rifacimento deldi Capannoli, e ancora oggi il cantiere non è stato completato – attaccano Mattia Cei e Giacomo Citi (esponenti di Fratelli d’Italia) –. Questo ritardo inaccettabile sta causando disagi alla cittadinanza, privando la comunità di un’importante struttura aggregativa e riducendo la disponibilità di parcheggi in piazza Don Gino Lemmi". I, partiti nell’aprile 2023 con la promessa di un rapido completamento, avrebbero dovuto restituire alla cittadinanza uno spazio rinnovato e funzionale. "Tuttavia, dopo quasi due, il cantiere è ancora in corso, senza che vi sia una data certa per la conclusione – riprende Cei – . Questa situazione sta generando forte malcontento tra i residenti e gli esercenti, costretti a convivere con i disagi derivanti daie dalla riduzione dei parcheggi disponibili.