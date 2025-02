Lavori incompleti ditte fallite truffe | così il Superbonus intrappola le famiglie

Leggi su Open.online

La fine del110% non ha provocato un crollo del settore edilizio a Milano, ma le ripercussioni per alcuni cittadini e imprese sono state pesanti. La chiusura ha colpito soprattutto le piccoleindividuali nate durante il boom degli incentivi, mentre le realtà più strutturate sono riuscite a resistere. Ma se il settore si sta riorganizzando, moltesono rimastete in un labirinto di, normative mutevoli e richieste di rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate per presunte irregolarità negli Stati di avanzamento(Sal). Quello che era stato presentato come un’opportunità di rilancio economico si è trasformato per alcuni in un incubo.Il caos normativo ha avuto effetti devastanti non solo sul piano economico, ma anche su quello psicologico.