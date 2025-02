Ilrestodelcarlino.it - Lavori alla Casa della Comunità. Il via lunedì, cambia l’ingresso

Durante il prossimo mese, a partire già dal prossimo, l’accessodi Forlimpopoli subirà modifiche, così come alcuni servizi che trovano ospitalità nella struttura. Sono infatti in corso deidi riqualificazione energetica – finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – per la riduzione delle emissioni inquinanti ebolletta energetica.verrà chiusoprincipale di via Duca D’Aosta: da quel momento e per il successivo mese, quindi per tutta la durata dei, l’accessosarà garantito dalfacilitato di via Bazzocchi 4. Dal giorno successivo, martedì 25, il Cup sarà temporaneamente trasferito al piano terra, al corridoio 12, mentre la sua sala d’attesa sarà collocata nella stanza 17, lungo il corridoio centralestruttura.