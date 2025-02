Avellinotoday.it - L'Avellino non vuole fermarsi, oggi il match con la Casertana al Pinto: le ultime e dove vederla

Leggi su Avellinotoday.it

“In questo momento non possiamo fermarci”, è il messaggio lanciato da Raffaele Biancolino alla vigilia della partita in programma allo Stadio Alberto. Dopo la vittoria ottenuta all’ultimo respiro contro il Crotone, l’torna in trasferta per affrontare ladi Massimo Pavanel.