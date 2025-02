Internews24.com - Lautaro Inter, la Gazzetta rivela: «Ha fatto questa promessa a Inzaghi e alla squadra…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, la: «Hasquadra.» Il racconto del quotidiano rosaIn vista di quella che sarà la sfida in programmasera trae Genoa, ladello Sport ha svelato un retroscena sul capitano nerazzurro,Martinez.SUha voglia di gol. Ha voglia di smaltire quella rabbia esplosafine della partita con la Juventus, ripresa da tutte le telecamere. L’argentino si è confrontato con tutti, in questi giorni ad Appiano. Ha avuto modo di parlare con l’allenatore, ha scambiato qualche parola anche con i dirigenti martedì, nel giorno del discorso di Marottasquadra. Il suo volto rabbuiato di Torino si è trasformato in grande energia, almeno così racconta chi lo vive da vicino tutti i giorni.