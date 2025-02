Ilfoglio.it - Laura Cretara: “Con le mie monete ho riscattato anche le donne”

È l’unica persona di cui tutti gli italiani, tutti i giorni, hanno qualcosa in tasca o tra le mani e non lo sanno., romana, medaglista e scultrice ha realizzato la faccia nazionale della moneta da un euro con l’uomo vitruviano, per cui fu insignita del titolo di commendatore al merito della Repubblica. La “signora delle”, come la chiamano i numismatici, è stataartefice di altre celeberrime creazioni tra cui le 500 lire coniate dalla Zecca nel 1981, prima moneta di circolazione bimetallica al mondo; e poi il dritto delle 100 lire del ’93, delle 50 lire del ’96 e una lunga lista comprensiva di pezzi commemorativi e medaglie. La sua scultura più nota, intitolata alla Pace, è nel Palazzo delle Nazioni Unite a New York. A Roma ha coordinato la realizzazione della replica del Marc’Aurelio per la piazza del Campidoglio e del monumento equestre al Carabiniere in piazza del Risorgimento.