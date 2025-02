L’atto di accusa della Cpi su Almasri | Così l’Italia ha fatto scappare un torturatore

Leggi su Open.online

non «ha rispettato l’obbligo di collaborare con la Corte penale internazionale». Liberando il presunto assassino eOsema. Ed «esponendo vittime e testimoni, nonché le loro famiglie, a un potenziale e grave rischio di danno».diCpi contro il governo Meloni è arrivato. Il procuratore dell’Aia Karim Khan ha chiesto il deferimento delall’Assemblea degli Stati e al Consiglio di sicurezza dell’Onu per non aver rispettato l’articolo 87 del trattato di Roma. Che al comma 7 prevede: «Se uno Stato non aderisce ad una richiesta di cooperazioneCorte, impedendole in tal modo di esercitare le sue funzione» finisce a processo.Il casoA parlare delè oggi Repubblica. Nelle 14 pagine Khan ricostruisce gli errori e le omissioni dell’esecutivo.