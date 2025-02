L’attacco con coltello a Berlino il 19enne siriano arrestato alla polizia | Volevo uccidere ebrei

Leggi su Open.online

È di matrice antisemita l’aggressione avvenuta ieri, 21 febbraio, da parte di un uomo armato di, che ha colpito un passante nella zona tra il Memoriale dell’Olocausto e l’ambasciata degli Stati Uniti a. È quanto riferisce la procura che sta indagando su quanto accaduto. Il presunto aggressore è un ragazzorichiedente asilo di soli 19 anni. La vittima che ha colpito ieri 21 febbraio è un 30enne spagnolo, attualmente ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. La scelta del luogo, simbolo della memoria delle vittime della Shoah, aveva già suggerito l’ipotesi di un attacco mirato e carico di significato. Ipotesi oggi confermate. Stando alle sue dichiarazioni, l’aggressore avrebbe infatti agito con l’intento di «degli».prima delle elezionidi ieri aè avvenutovigilia delle elezioni politiche in Germania, che si terranno domenica 23 febbraio.