L’Atalanta, il Valencia, San Siro e il Covid. E quella maglietta nata nei bagni del Mestalla

La foto di Josip Ilicic, solo al centro del campo in uno stadio vuoto e silenzioso, con la palma di migliore in campo in mano. E poi unabianca, di quelle da indossare sotto la divisa ufficiale, scritta a pennarello, esposta di fronte alle telecamere dal gruppo.Grezza, ma proprio per questo più naturale, genuina, spontanea. Sentita. Per tre mesi è stata l’ultima immagine che tutti i tifosi hanno tenuto impresso nella mente del. “Bergamo, è per te. Mola mia”. Una firma non c’è, ma ad averla ideata e creata è stato Marcello Ginami, da 25 anni fisioterapista nerazzurro, bergamasco doc, originario di Zogno.“Ci stavamo giocando il passaggio ai quarti, ma dentro di noi nessuno sapeva che situazione avremmo trovato al nostro ritorno” ha raccontato nel volume “Atalanta – Folle amore nostro” di Daniele Belotti.